Facebook может скрыть счетчик лайков под постами

3 сентября 2019 12:38 (UTC+04:00)

Социальная сеть Facebook рассматривает возможность скрывать счетчик лайков в ленте новостей, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При этом отмечается, что аналогичную функцию уже начали тестировать в Instagram в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. Вместо общего числа лайков пользователям показывают только несколько имен взаимных друзей, которым понравился пост.

"Идея состоит в том, чтобы не дать пользователям деструктивно сравнивать себя с другими и, возможно, чувствовать себя некомфортно, если их посты не получают так много лайков, как другие. Это также может остановить пользователей от удаления постов, которые, по их мнению, не получают достаточного количества лайков или репостов", - пишет портал.

В начала августа социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) начала тестировать функцию, скрывающую счетчик лайков и репостов в ленте новостей, при этом в отдельном окне поста их количество отображаться будет.
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Instagram принадлежит компании Facebook после покупки в апреле 2012 года.

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