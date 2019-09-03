МИД Китая сделал представление США по поводу ситуации вокруг Синьцзяна

3 сентября 2019 13:41 (UTC+04:00)

Китай сделал строгое представление США по поводу оценки госсекретарем Майклом Помпео ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом заявил на регулярном пресс-брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Размещенная госсекретарем Помпео на своей странице в сети Twitter запись, сказал китайский дипломат, "явилась лишь повторением старых запевок с целью очернить Китай".

"КНР твердо выступает против этого", - указал он, подчеркнув, что социальная ситуация в Синьцзяне устойчива, в чем недавно убедились послы ряда стран, побывавшие в этом регионе.

Подобные заявления американской стороны "весьма вредят взаимному доверию" сторон, резюмировал Гэн Шуан.

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