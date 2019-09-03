Нетаньяху: Израиль, РФ и США обсуждают организацию новой встречи глав Совбезов трех стран

3 сентября 2019 15:50 (UTC+04:00)

Представители Израиля, России и Соединенных Штатов проводят консультации для организации и проведения новой встречи между главами структур национальной безопасности трех государств. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, которые цитирует телеканал, "идут контакты для проведения новой встречи между главами структур национальной безопасности США, Израиля и России". Нетаньяхууточнил, что консультации проходят для проведения указанной встречи "в течение ближайших недель".

Переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата состоялись 25 июня в Иерусалиме. Тогда трехсторонняя встреча продолжалась почти два с половиной часа. Стороны в основном обсуждали Сирию и Иран.

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