Пакистан разрешил импорт жизненно важных медикаментов из Индии

3 сентября 2019 16:02 (UTC+04:00)

Правительство Пакистана сняло запрет на импорт жизненно важных медикаментов из Индии после принятого ранее решения приостановить торговые отношения с Нью-Дели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, пакистанские власти также разрешили экспорт лекарств в Индию.

7 августа Исламабад объявил о приостановке торговли с Нью-Дели после решения индийского руководства упразднить штат Джамму и Кашмир от 5 августа. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.

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