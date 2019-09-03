В Индонезии предъявили обвинения 48 задержанным при беспорядках

3 сентября 2019 17:15 (UTC+04:00)

Полиция Индонезии предъявила обвинения 48 подозреваемым по делу об участии в беспорядках в провинции Папуа на востоке страны, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Число подозреваемых в Папуа достигло 48 человек, 28 из них участвовали в протестах в городе Джаяпура (административный центр Папуа - прим. ТАСС) и еще 20 в уездах Тимика и Дэйяй", - заявил Прасетио. По его словам, всем задержанным предъявлен ряд обвинений, в том числе в причинении вреда здоровью окружающих.

Ранее правоохранительные органы Индонезии заявили, что взяли под стражу более 50 человек по подозрению в участии в беспорядках, охвативших восточные провинции страны.

Массовые волнения на востоке Индонезии продолжаются уже несколько недель. Формальным поводом для них послужил инцидент 18 августа во втором по величине городе страны Сурабая (административный центр провинции Восточная Ява). По свидетельству очевидцев, студенты яванцы, представители крупнейшей этнической группы, начали оскорблять, а затем избивать учащихся из провинций Папуа и Западное Папуа. В результате волнений погибли семь человек, в том числе один военнослужащий.

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