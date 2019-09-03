Трамп считает, что торговые переговоры США и Китая идут очень хорошо

3 сентября 2019 17:33 (UTC+04:00)

Американо-китайские переговоры по урегулированию двусторонних споров в торговой сфере идут очень хорошо, считает президент США Дональд Трамп. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас все очень хорошо на торговых переговорах с Китаем", - написал глава государства.

Он вновь утверждал, что Пекин хотел бы вести торговые переговоры не с ним, а с новыми властями США после выборов в 2020 году. Трамп пригрозил, что в случае его победы торговая "сделка с Китаем будет гораздо более жесткой".

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