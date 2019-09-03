Сенаторы США высказались в Пекине за устранение трений с КНР по торговле

3 сентября 2019 17:50 (UTC+04:00)

Члены делегации Сената Конгресса США во вторник в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ заявили о нежелательности эскалации конфликта в области китайско-американских торгово-экономических отношений, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По его данным, члены сенатской рабочей группы по развитию контактов с КНР выразили готовность на фоне обострившейся международной обстановки и фактически начавшейся торговой войны внести позитивный вклад в снижение напряженности между Пекином и Вашингтоном, предпринять шаги для укрепления взаимопонимания и развития двусторонних контактов.

"От китайско-американских связей зависят мир и процветание всей планеты, - согласился с ними Лю Хэ. - Китай решительно против торговых войн, которые не выгодны ни нам, ни американской стороне".

Вице-премьер выразил надежду, что КНР и Соединенные Штаты все же найдут новые точки соприкосновения, преодолеют противоречия и на равноправной взаимовыгодной основе урегулируют сложную ситуацию в сфере торговли.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.

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