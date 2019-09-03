Пять человек погибли в ходе беспорядков в ЮАР

3 сентября 2019 21:17 (UTC+04:00)

Пять человек были убиты во время беспорядков на территории ЮАР. Об этом сообщили во вторник полицейские власти провинции Гаутенг в специальном заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пять смертей зафиксированы в Йоханнесбурге", - подтвердил ТАСС по телефону ответственный за связь с населением полковник полиции Лунгело Дламин. В свою очередь, министр полиции ЮАР Беки Целе, который провел во вторник серию встреч с депутатами парламента, уточнил, что большинство пострадавших являются южноафриканскими гражданами.

Власти отметили, что в районах, где продолжает сохраняться межобщинное напряжение, развернуты дополнительные силы полиции. Подчеркнуто, что арестованы 189 человек, которые принимали участие в беспорядках.

С середины минувшей недели в крупнейших мегаполисах страны, включая Йоханнесбург и Преторию, прошли массовые беспорядки, вылившиеся в погромы магазинов. Как сообщает во вторник государственная телерадиокорпорация SABC, причиной вспышки городского насилия стало обострение межобщинных отношений и случаи противостояния южноафриканцев и граждан других стран Африки.

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