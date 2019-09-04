Ким Чен Ын назвал научно-техническое образование локомотивом экономики КНДР

4 сентября 2019 06:29 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность научно-технического образования, назвав его локомотивом экономического развития страны. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовав текст доклада лидера КНДР, направленного участникам национальной конференции педагогов в Пхеньяне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наука и технологии - это локомотив, который движет экономическое развитие страны и является важным критерием, демонстрирующим мощь государства, при этом сами наука и технологии базируются на фундаменте образования, - отмечается в обращении Ким Чен Ына. - Конкуренция между странами становится конкуренцией в области науки и технологий, конкуренцией в сфере образования, конкуренцией за обладание большим числом талантов, и жестокость этого соревнования напоминает невидимую войну". Как отмечает агентство, Ким Чен Ын в своем докладе поставил задачу совершить "радикальный поворот" в сфере образования КНДР, чтобы за короткий период времени оно вышло на уровень передовых стран мира.

Центральная газета КНДР "Нодон синмун" сообщила во вторник, что в новом учебном году в народной республике началось обучение по 85 новым специальностям, связанным с наукой и техникой. Соответствующие кафедры открыты в 37 высших учебных заведениях по всей стране, основной акцент будет сделан на подготовке кадров в области медицинского оборудования, информационной безопасности, нанотехнологий и робототехники. По информации газеты, в КНДР также открыты 11 гимназий, в которых старшеклассники будут углубленно изучать информационные технологии.

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