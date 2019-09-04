Страны Карибского сообщества окажут помощь жителям Багам после урагана "Дориан"

Страны - участницы Карибского сообщества (КАРИКОМ), в которое входят 15 государств и территорий Карибского бассейна и Центральной Америки, окажут помощь населению Содружества Багамских Островов после затронувшего архипелаг урагана "Дориан", а также готовы оказывать содействие в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом во вторник сообщает агентство Prensa Latina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям в случае стихийных бедствий немедленно направит две команды в эту серьезно пострадавшую страну. Подразделения будут оказывать поддержку правительству в оценке ущерба и будут содействовать оказанию немедленной помощи из разных регионов мира", - приводит агентство слова премьер-министра Сент-Люсии и председателя КАРИКОМ Аллена Частанета.

Членами основанного в 1973 году Карибского сообщества являются Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Монтсеррат (владение Великобритании).

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах, около 13 тыс. строений было повреждено или разрушено. По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и соседних Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

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