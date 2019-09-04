В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами

4 сентября 2019 08:41 (UTC+04:00)

Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии, шесть человек погибли и многие получили ранения, сообщило посольство КНР в Новой Зеландии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Четвертого сентября в 11.19 по местному времени в новозеландском городе Роторуа произошло крупное ДТП с китайскими гражданами. Автобус с 23 китайскими туристами на борту перевернулся, в результате погибли шесть человек, многие получили ранения", - говорится в сообщении посольства.

Центр консульской защиты при МИД КНР сообщил, что сейчас причина происшествия расследуется, пострадавших госпитализировали.

В Центре уточнили, что всего в близлежащую больницу направили 17 человек.

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