Huawei отвергла обвинения США в краже технологий

4 сентября 2019 10:31 (UTC+04:00)

Китайская телекоммуникационная компания Huawei отвергла очередные обвинения США в краже технологий. Заявление распространено на ее официальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ни одна компания, ставшая глобальным лидером в своей области, не добилась этого благодаря воровству", - подчеркнуто в заявлении. Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) и Минюст США начали расследование "возможной кражи" китайской телекоммуникационной компанией Huawei программного обеспечения для камеры производимого ей смартфона. По данным американских СМИ, речь шла о технологии, разработанной неким португальским разработчиком.

"Правительство США пытается задействовать свое политическое и дипломатическое влияние с тем, чтобы запретить оборудование Huawei и помешать нормальному деловому сотрудничеству компании и ее партнеров", - говорится в заявлении. Соединенные Штаты, отмечается далее, "предпринимают согласованные усилия, чтобы дискредитировать Huawei и ограничить ее лидирующие позиции в индустрии", применяя, в частности, практику незаконных обысков, задержаний и даже арестов сотрудников компании и ее партнеров, разворачивая кибератаки против нее, пытаясь сговориться с компаниями, работающими с Huawei.

"Ни одна из базовых технологий Huawei не была предметом какого-либо криминального дела, возбужденного против компании, ни одно из обвинений, выдвинутых правительством США, не было поддержано достоверными свидетельствами", - гласит документ.

5 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, 19 августа ее действие было продлено еще на 90 дней.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

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