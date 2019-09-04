Глава Гонконга намерена объявить о полном отзыве законопроекта об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в среду во второй половине дня, как ожидается, официально объявит о полном и окончательном отзыве законопроекта об экстрадиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Формальный отказ от данной законодательной инициативы является ключевым требованием участников протестных акций, которые продолжаются в городе три месяца. Ранее Лам соглашалась снять малопопулярный законопроект с текущей повестки, назвав его "мертвым", однако демонстранты требовали полного и бесповоротного отзыва законопроекта из парламента.

Ожидается, что глава исполнительной власти объявит об этом шаге на встрече с членами своей администрации и проправительственными законодателями, намеченной на 16:00 по местному времени. По мнению наблюдателей, это станет важным шагом на пути урегулирования острого внутриполитического кризиса в этом специальном административном районе Китая.

В общей сложности демонстранты выдвигают пять требований, добиваясь полного и бесповоротного отзыва закона от экстрадиции, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как "массовые беспорядки", а также избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

Три месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

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