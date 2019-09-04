Трамп предложил кандидатуру Келли Дегнан на должность посла США в Грузии

4 сентября 2019 11:32 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Келли Дегнан на пост нового посла в Грузии. Об этом сообщил во вторник вечером пресс-пул Белого Дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру. Келли Дегнан из Калифорнии на пост чрезвычайного и полномочного посла в Грузии", - говорится в сообщении.

Кандидатуру Дегнан предстоит утвердить Сенату Конгресса.

Как уточняет пресс-пул, Дегнан в данный момент работает политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. Она также занимала посты заместителя дипмиссии США в Италии, заместителя исполнительного секретаря Госдепа США и заместителя посла США в непризнанном Косове.

Последним послом США в Грузии был Ян Келли, у которого истекли полномочия в апреле 2018 года. На данный момент диломатической миссией США в Тбилиси руководит временная поверенная Элизабет Руд.

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