МИД КНР потребовал от США прекратить одностороннее давление на китайские предприятия

Китайское правительство требует от властей Соединенных Штатов прекратить оказывать одностороннее давление на компании КНР. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решительно против того, чтобы Соединенные Штаты прибегали к односторонним санкциям в отношении китайских компаний, - отметил он на регулярном брифинге. - США должны прекратить очернять китайский бизнес, перестать оказывать на него давление, создать благоприятную атмосферу для равноправного взаимодействия".

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