Складной смартфон Samsung Galaxy Fold 6 сентября поступит в продажу в Южной Корее

4 сентября 2019 12:12 (UTC+04:00)

Продажи первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold начнутся в Южной Корее 6 сентября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, розничная цена устройства составит около 2,4 млн вон ($1,980). Других деталей источник не привел. В компании Samsung Electronics отказались комментировать эту информацию.

Изначально планировалось начать продажи Galaxy Fold весной этого года, но в итоге выпуск нового смартфона был отложен после многочисленных жалоб на дефекты. Журналисты, еще в апреле получившие Galaxy Fold для написания предварительных обзоров, заявили о ряде проблем с экраном. В Samsung после этого сообщили, что неполадки проявлялись при сгибании устройства в верхней и нижней частях дисплея.

Компания с тех пор произвела ряд усовершенствований данной модели. В частности, инженерами была усилена защита экрана в месте сгибания устройства.

В июле Samsung сообщил, что Galaxy Fold будет доступен для покупки в ряде стран уже с сентября. О том, на каких рынках новинка появится в первую очередь, в компании обещали сообщить ближе к дате релиза.

Galaxy Fold - первый складной смартфон Samsung. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном же оно по функциям сравнимо с планшетом. Гаджет имеет два экрана: размером 4,6 дюйма и 7,3 дюйма. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - в качестве планшета.

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