Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными

4 сентября 2019 12:45 (UTC+04:00)

Санкции США против космических ведомств Ирана бесполезны, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

США во вторник ввели санкции против иранских исследовательского института астронавтики, космического агентства и центра исследования космоса. Как поясняется в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, "введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы".

"США пристрастились к санкциям. Эти санкции не возымеют какого-либо эффекта", - цитирует агентство IRNA слова министра.

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