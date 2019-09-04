Лейбористская партия не поддержит Джонсона в его намерении провести досрочные выборы

4 сентября 2019 14:46 (UTC+04:00)

Лейбористская партия не поддержит в среду инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов. Об этом заявил теневой "министр по вопросам Brexit" Кир Стармер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не собираемся плясать под его Джонсона дудку. Мы не будем голосовать сегодня", - сказал Стармер в эфире телеканала Sky News. Он также отметил, что Джонсон в отличие от его предшественницы Терезы Мэй не пользуется доверием в парламенте, особенно после его решения приостановить работу парламента со следующей недели до 14 октября.

Во вторник Джонсон, заявил о решимости провести досрочные выборы, внеся соответствующее предложение на рассмотрение парламента, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава Евросоюза. "Лидер оппозиции глава лейбористов Джереми Корбин молил о выборах на протяжении последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра в среду за то, чтобы остановить переговоры с ЕС и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему", - сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit, и что страна покинет ЕС без сделки с Брюсселем, если тот не согласится с требованием Лондона.

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