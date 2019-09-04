В Нигерии атаковали офисы и магазины южноафриканских компаний

Злоумышленники атаковали офисы и магазины южноафриканских компаний в Нигерии вечером во вторник в ответ на насилие в ЮАР, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее МИД Нигерии сообщил, что глава ведомства Джефри Оньеама вызвал верховного комиссара (посла) ЮАР в стране из-за нападений на нигерийцев в Южно-Африканской Республике. В свою очередь, официальный представитель президента Нигерии Гарба Шеху в своем Twitter написал, что нигерийский лидер Мохаммаду Бухари направил спецпосланника к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, чтобы он "сообщил о своих опасениях" и обсудил эту ситуацию. Он должен прибыть в Преторию 5 сентября.

По данным газеты, неизвестные подожгли офис южноафриканской телекоммуникационной компании MTN в городе Ибадан, административном центре штата Ойо на юго-западе Нигерии. Инцидент произошел около 21.00 по местному времени (23.00 мск). MTN является крупнейшим мобильным оператором в Нигерии.

Как отмечает издание, атаки на различные компании ЮАР произошли во вторник в разных частях страны. В частности, подвергся нападению розничный магазин Shoprite в Ибадане. При нападении на Shoprite в городе Лагос на юго-западе Нигерии был подожжен автомобиль полиции, одного человека застрелили.

Местная газета Daily Post добавляет, что присутствие сил безопасности было увеличено в некоторых торговых центрах Лагоса. Подобные меры также были приняты в главном офисе MTN в Икойи в окрестностях Лагоса.

Федеральное правительство Нигерии призвало граждан страны прекратить нападения.

Ранее издание South African сообщило со ссылкой на полицию, что с воскресенья по понедельник правоохранители в ЮАР арестовали по меньшей мере 100 человек, которые занимались разбоем магазинов, которые держат иностранцы - в основном нигерийцы в Йоханнесбурге и близлежащих районах провинции Гаутенг.

Газета Punch отмечает, что протесты начались на прошлой неделе после того, как водитель такси был убит предполагаемым наркоторговцем из Претории. Из-за того, что у людей были подозрения, что убийца - нигериец, начались беспорядки, погромы и поджоги предприятий иностранцев - в основном африканцев из других стран, в том числе и нигерийцев.

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