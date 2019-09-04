США изучают предложение Макрона о кредитной линии Ирану для сохранения ядерной сделки

Соединенные Штаты пока изучают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о выделении Ирану кредитной линии на $15 млн для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил в среду постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд на брифинге в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается инициативы Макрона по кредиту для Ирана, правительство США изучает это. Вопрос кредитной линии изучается, и на данный момент никаких других комментариев нет", - подчеркнул он.

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