В Испании транслирующий велогонку вертолет помог найти посадки марихуаны

Транслировавший соревнования по велоспорту в Испании вертолет помог полиции обнаружить плантацию марихуаны на крыше одного из зданий, показав ее в прямом эфире, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Вертолет с шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании 2019" обнаружил плантацию марихуаны на крыше", - сообщила в Twitter гражданская гвардия Испании, разместившая видео со съемки.

Как сообщает портал 20 Minutos, плантация находилась в городе Игуалада, провинция Барселона. Полиция Каталонии изъяла 40 растений, однако не смогла арестовать владельцев конопли, которые покинули жилье еще на прошлой неделе.

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