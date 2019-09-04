В Испании транслирующий велогонку вертолет помог найти посадки марихуаны

4 сентября 2019 17:23 (UTC+04:00)

Транслировавший соревнования по велоспорту в Испании вертолет помог полиции обнаружить плантацию марихуаны на крыше одного из зданий, показав ее в прямом эфире, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Вертолет с шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании 2019" обнаружил плантацию марихуаны на крыше", - сообщила в Twitter гражданская гвардия Испании, разместившая видео со съемки.

Как сообщает портал 20 Minutos, плантация находилась в городе Игуалада, провинция Барселона. Полиция Каталонии изъяла 40 растений, однако не смогла арестовать владельцев конопли, которые покинули жилье еще на прошлой неделе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол США при ЕС заявил, что Вашингтон не против оборонных усилий Брюсселя
Другие страны 17:30
США изучают предложение Макрона о кредитной линии Ирану для сохранения ядерной сделки
Другие страны 17:17
ЕК призвала страны ЕС подготовиться к Brexit без сделки
Европа 15:18
Иран дал Европе еще два месяца на выполнение условий ядерной сделки
Иран 11:05
Выставка сокровищ Тутанхамона стала самой посещаемой за всю историю Франции
Европа 09:51
СМИ: "Вест Бромвич" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"
Спорт 01:23
Лента новостей
Кредиторская задолженность ОАО «Азерлотерея» выросла почти в полтора раза
Финансы 18:00
Узбекистан демонстрирует уверенный рост скорости фиксированного интернета в мировом рейтинге
Бизнес 17:55
Япония нацелена на совместную с Казахстаном реализацию инфраструктурных проектов
Бизнес 17:53
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер
Тендеры 17:52
Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан
Политика 17:50
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Амины Дильбази
Политика 17:50
Непрямые переговоры между сепаратистами и властями Йемена начались в Джидде
Арабские страны 17:46
В Казахстане значительно выросло число компаний с участием иностранного капитала
Бизнес 17:42
Азербайджанская компания увеличит экспорт алкогольной продукции в США
Бизнес 17:40