Amazon оштрафовали во Франции на €4 млн

4 сентября 2019 17:36 (UTC+04:00)

Торговый суд Парижа обязал два филиала американской компании Amazon выплатить штраф в размере €4 млн за заключение не отвечающих торговому кодексу договоров с участниками ее электронной торговой площадки. Об этом сообщает в среду Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), проводившее расследование дела, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суд приговорил две компании группы Amazon (Amazon Services Europe и Amazon France services) изменить в течение шести месяцев несколько пунктов общих условий использования торговой площадки и к выплате штрафа в размере €4 млн, - говорится в заявлении организации. - Данные изменения помогут сбалансировать коммерческие отношения между Amazon и зачастую небольшими компаниями, которые продают свои товары на этой площадке". В случае невыполнения требований суда компании будет начисляться дополнительный штраф по €10 тыс. в сутки, пока она не изменит правила для продавцов.

Расследование DGCCRF проводилось с 2016 по 2017 годы в отношении всех электронных торговых площадок, работающих на территории страны. В частности, был выявлен ряд нарушающих закон пунктов договора, заключаемого между Amazon и продавцом - они ставили последнего в заведомо невыгодное положение и не отвечали торговому кодексу Франции. Так, по данным ведомства, американская компания оставила за собой право "в одностороннем порядке менять условия сделки" или "заблокировать без предупреждения или объяснения учетную запись продавца".

После обнародования итогов проверки министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подал иск на Amazon в 2017 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Франция не смогла убедить США пойти на условие Ирана по ядерной сделке
Иран 11:34
Выставка сокровищ Тутанхамона стала самой посещаемой за всю историю Франции
Европа 09:51
Французская разведка усиливает слежку за потенциальными террористами
Европа 02:55
Посол Франции завершила дипломатическую миссию в Азербайджане
Политика 3 сентября 23:14
Иран заявил о сближении позиций Тегерана и Парижа по ядерной сделке
Другие страны 2 сентября 12:20
Лавров: Москва надеется, что инициатива Макрона по Ирану принесет позитивный результат
Другие страны 2 сентября 12:14
Лента новостей
Кредиторская задолженность ОАО «Азерлотерея» выросла почти в полтора раза
Финансы 18:00
Узбекистан демонстрирует уверенный рост скорости фиксированного интернета в мировом рейтинге
Бизнес 17:55
Япония нацелена на совместную с Казахстаном реализацию инфраструктурных проектов
Бизнес 17:53
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер
Тендеры 17:52
Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан
Политика 17:50
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Амины Дильбази
Политика 17:50
Непрямые переговоры между сепаратистами и властями Йемена начались в Джидде
Арабские страны 17:46
В Казахстане значительно выросло число компаний с участием иностранного капитала
Бизнес 17:42
Азербайджанская компания увеличит экспорт алкогольной продукции в США
Бизнес 17:40