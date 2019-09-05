Младший сын экс-президента Египта скончался от сердечного приступа

5 сентября 2019 03:46 (UTC+04:00)

Младший сын покойного президента Египта Мухаммеда Мурси Абдалла скончался из-за сердечного приступа, как и его отец, сообщает египетская газета "Масрави", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил источник в больнице аль-Вахат в Каире, смерть 24-летнего Абдаллы Мурси наступила еще до того момента, как его доставили в больницу. Сообщается, что органы безопасности были уведомлены о случившемся.

Адвокат семьи Мурси Абд аль-Манаам Абд аль-Максуд подтвердил смерть младшего сына экс-президента Египта. По его словам, когда Абдалла Мурси был за рулем автомобиля, у него произошел сердечный приступ.

Экс-президент Египта 67-летний Мухаммед Мурси скончался в июне во время суда по делу о шпионаже. Согласно заявлению генерального прокурора, Мурси упал в клетке во время перерыва между заседаниями и потерял сознание. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. При внешнем осмотре на его теле не нашли видимых повреждений. За несколько минут до приступа экс-глава государства выступил с пятиминутной речью перед судьей.

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