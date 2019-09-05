Число погибших на Багамах из-за урагана "Дориан" достигло 20 человек

5 сентября 2019 04:11 (UTC+04:00)

Власти Багамских островов установили, что не менее 20 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду американская газета The Miami Herald.

Как отмечает издание, информацию подтвердил министр здравоохранения островного государства Дуэйн Сандз. Он также сообщил газете The Washington Post, что 17 человек погибли на островах Абако, трое - на острове Большой Багама. Поисковые операции все еще продолжаются. Официальные лица считают, что, вероятнее всего, число жертв возрастет.

Согласно последним данным, из-за урагана "Дориан" на Багамских островах около 13 тыс. строений повреждены или разрушены. Были затоплены обширные территории.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится в районе побережья американского штата Джорджия. Он движется в направлении штата Южная Каролина со скоростью около 3,5 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 49 м/с.

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