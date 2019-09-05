ООН выделит $1 млн для помощи Багамским островам после урагана "Дориан"

ООН выделит из специального экстренного фонда $1 млн для помощи Багамским островам, пострадавшим от урагана "Дориан". Об этом сообщил в среду заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в ходе телефонного брифинга с Багамских островов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из экстренного фонда, находящегося в моем ведении, я немедленно выделил $1 млн", - сказал он. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш уже обратился ко всем странам с призывом выделить средства для помощи пострадавшим от урагана. "Сколько именно средств понадобится, пока сложно сказать, - признался Лоукок. - На данный момент мы сфокусированы на необходимости доставки еды и размещения оставшихся без крова людей. Затем будет проведена оценка масштабов разрушений".

Замгенсека ООН отметил, что на данный момент неясно, сколько именно людей пострадали или лишились своих домов. "Мы боимся, что некоторые деревни были полностью разрушены или остаются под водой и пока мы не можем до них добраться, чтобы оценить полный масштаб бедствия", - пояснил он. "По нашим оценкам, около 70 тыс. людей нуждаются в немедленной помощи", - информировал представитель всемирной организации.

Он отметил, что ситуация на Багамах, которую он увидел своими глазами, удручает. "Дороги размыты, большинство аэропортов не работает, это создает большие проблемы для доставки продовольствия и питьевой воды в пострадавшие районы, - сообщил Лоукок. - В ряд мест можно добраться только на вертолете, но грузоподъемные возможности вертолетов ограничены". "Багамские острова совершенно точно не переживали такого за свою историю", - заключил он.

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах, около 13 тыс. строений было повреждено или разрушено. По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/с смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/с.

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