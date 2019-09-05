Нетаниягу встретится с Джонсоном

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится 5 сентября со срочным визитом в Лондон, где проведет переговоры с британским коллегой Борисом Джонсоном и министром обороны США Марком Эспером, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Как сообщает Haarez, это будет первая их встреча, так как представители Великобритании и Америки заняли свои должности недавно.

Ожидается, что Нетаниягу обсудит с Джонсоном напряженность в регионе, а также текущую угрозу со стороны Ирана.

Кроме того, с Эспером премьер-министр поговорит о потребностях Израиля в безопасности. Как сообщается, во вторник Нетаниягу с ним общался по телефону и договорился продолжить дискуссию в Лондоне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.