Нетаниягу встретится с Джонсоном

5 сентября 2019 09:26 (UTC+04:00)

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится 5 сентября со срочным визитом в Лондон, где проведет переговоры с британским коллегой Борисом Джонсоном и министром обороны США Марком Эспером, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Как сообщает Haarez, это будет первая их встреча, так как представители Великобритании и Америки заняли свои должности недавно.

Ожидается, что Нетаниягу обсудит с Джонсоном напряженность в регионе, а также текущую угрозу со стороны Ирана.

Кроме того, с Эспером премьер-министр поговорит о потребностях Израиля в безопасности. Как сообщается, во вторник Нетаниягу с ним общался по телефону и договорился продолжить дискуссию в Лондоне.

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