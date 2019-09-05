Законопроект об отсрочке Brexit может быть принят в начале следующей недели

5 сентября 2019 11:40 (UTC+04:00)

Законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года, - может пройти всю процедуру парламентского одобрения уже в начале следующей недели. Об этом информирует телерадиовещательная корпорация Би-би-си, по данным которой в ночь на четверг правительство отозвало свои возражения против рассмотрения билля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Би-би-си, это означает, что слушания законопроекта в Палате лордов, верхней палате законодательного органа, будут завершены к 17:00 пятницы, после чего он вернется для окончательного одобрения в Палату общин. Накануне депутаты проголосовали за принятие этого закона 327 голосами против 299, нанеся очередное поражение кабмину Джонсона. Премьер выступал за выход Великобритании из ЕС 31 октября, будь то со сделкой или нет.

После этого политические аналитики начали высказывать опасения, что некоторые сторонники Brexit в Палате лордов могли настолько сильно затянуть обсуждение, внося в него десятки поправок, что он просто не успеет вернуться в Палату общин до того момента, как работа парламента будет приостановлена со следующей недели до середины октября.

Однако такая вероятность практически исчезла после гарантий, которые главный партийный организатор ("кнут") правительства в верхней палате, лорд Эштон, дал в ночь на четверг. По информации Би-би-си, он также информировал, что получил заверения от своего коллеги в Палате общин, что депутаты смогут рассмотреть законопроект в понедельник, 9 сентября, подготовив его для завершающей стадии одобрения, после чего билль становится законом - для королевской санкции.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

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