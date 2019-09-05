Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР

МИД Нигерии объявил, что авиакомпания Air Peace начнет эвакуацию граждан страны из Южно-Африканской Республики (ЮАР) после произошедших там нападений на иностранных граждан, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство иностранных дел хотело бы проинформировать широкую общественность о том, что после недавнего нападения в Южной Африке на почве ксенофобии на иностранных граждан, в том числе нигерийцев, владелец авиакомпании Air Peace Airlines вызвался направить самолет для эвакуации нигерийцев", - говорится в заявлении представителя МИД Нигерии.

По словам Нвонье, владелец авиакомпании выразил готовность направлять в ЮАР самолет с пятницы, 6 сентября, при этом перевозка граждан будет бесплатной. В среду на фоне роста напряженности в отношениях между двумя странами Нигерия отозвала своего посла в Южно-Африканской Республике.

В период с воскресенья по понедельник правоохранители в ЮАР арестовали по меньшей мере 100 человек. Они занимались разграблением магазинов, которые держат иностранцы, - в основном, нигерийцы в Йоханнесбурге и близлежащих районах провинции Гаутенг. Протесты начались после того, как водитель такси был убит предполагаемым наркоторговцем-нигерийцем.

Во вторник в Нигерии начались ответные погромы, направленные против южноафриканских предприятий. В частности, в городе Ибадан на юго-западе страны неизвестные подожгли офис южноафриканской телекоммуникационной компании MTN - крупнейшего мобильного оператора в Нигерии и регионе. Как отмечал портал iAfrikan, в среду MTN объявила о закрытии всех сервисных центров, магазинов и офисов в Нигерии.

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