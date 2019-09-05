В ЕС выразили обеспокоенность действиями Ирана в отношении СВПД

5 сентября 2019 13:10 (UTC+04:00)

Евросоюз вновь выразил обеспокоенность действиями, которые предпринимает Иран в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил официальный представитель ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы по-прежнему сильно обеспокоены превышением Ираном пороговых значений, установленных СВПД, касающихся запаса обогащенного урана и соответствующего уровня обогащения. Эти действия не соответствуют СВПД. Мы призываем Иран отменить эти шаги и воздержаться от дальнейших мер, которые подрывают соглашение", - сказал он.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в рамках третьего этапа сокращения ядерных обязательств отказывается выполнять положения ядерной сделки. К реализации третьего этапа сокращения ядерных обязательств Иран приступит с пятницы. Тегеран решил не связывать себя ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий – ядерная сделка накладывает определенные ограничения на возможность разработок и использование Ираном как количества, так и типа центрифуг, регламентируя деятельность страны в сфере исследований и разработок.

В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

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