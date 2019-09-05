Абэ заявил, что Япония и Россия разработали за три года более 200 совместных проектов

5 сентября 2019 13:35 (UTC+04:00)

Япония и Россия в рамках сотрудничества по плану из восьми пунктов разработали за последние три года более 200 совместных проектов. Об этом заявил в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За эти три года количество частных проектов в рамках нашего сотрудничества превысило 200 единиц", - сказал он.

В качестве примера плодотворного взаимодействия Абэ привел договоренность о продаже консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10-процентной доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2".

Основой для развития экономического партнерства двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьером Японии в мае 2016 года. Документ предусматривает активизацию отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. Он также включает предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В МИД призвали НАТО обсуждать утилизацию оружия
Другие страны 12:05
В Узбекистане состоится международный конкурс робототехники
Бизнес 11:40
Каспийский трубопроводный консорциум в Казахстане незначительно сократил объемы транспортировки нефти
Энергетика 11:37
Российские компании модернизируют химзавод в Туркменистане
Бизнес 11:17
Турция развернет систему С-400 к весне 2020 года
Другие страны 11:02
Казахстан продолжает переговоры с партнерами по модернизации крупнейшего космодрома в мире
Бизнес 10:59
Лента новостей
В окрестностях Баку разрушен памятник эпохи Ширваншахов
Общество 13:45
Турция и США увеличили товарооборот более чем на $80 млн
Турция 13:41
Экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев осужден на 16,5 лет лишения свободы
Общество 13:37
Эрдоган не исключил возможности открытия границ Турции и Европы для сирийских беженцев
Турция 13:25
Освобожденные члены экипажа танкера Stena Impero покинули Иран
Иран 13:24
Гражданин Азербайджана стал победителем конкурса образовательной программы «Великая Китайская стена»
Общество 13:19
Объем добычи нефти в Казахстане превысит 100 млн тонн
Энергетика 13:14
В Казахстане запустят уникальное экспортоориентированное производство
Бизнес 13:13
Посол: Азербайджан и ЕС не имеют временных ограничений для подписания нового соглашения
Политика 13:11