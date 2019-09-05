Абэ заявил, что Япония и Россия разработали за три года более 200 совместных проектов

Япония и Россия в рамках сотрудничества по плану из восьми пунктов разработали за последние три года более 200 совместных проектов. Об этом заявил в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За эти три года количество частных проектов в рамках нашего сотрудничества превысило 200 единиц", - сказал он.

В качестве примера плодотворного взаимодействия Абэ привел договоренность о продаже консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10-процентной доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2".

Основой для развития экономического партнерства двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьером Японии в мае 2016 года. Документ предусматривает активизацию отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. Он также включает предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

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