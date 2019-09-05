Абэ: США не предлагали разместить свои ракетные комплексы на территории Японии

5 сентября 2019 14:50 (UTC+04:00)

Вашингтон не обращался к Токио с предложением разместить на территории Японии американские ракетные комплексы. Об этом заявил в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается американских ракетных систем в Японии, то предложения об их размещении на японской территории не поступало", - сказал он.

Абэ также добавил, что "нынешняя система ПРО Японии не управляется США", и новые, закупаемые у американского производителя, "комплексы Aegis Ashore также будут управляться Японией".

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