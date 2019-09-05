Китай не будет отзывать иск к США в ВТО, несмотря на "позитивный настрой"

Китайское правительство пока не собирается отзывать иск в ВТО против Соединенных Штатов, даже несмотря на недавние "позитивные признаки" по продвижению двусторонних торговых переговоров. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"2 сентября Китай направил иск в ВТО в ответ на официальное повышение тарифов. На текущий момент в нашей позиции нет изменений, - сообщил он на еженедельном брифинге. - Я хочу подчеркнуть, что рост американских таможенных ставок серьезно нарушает правила свободной торговли, противоречит принципам многостороннего взаимодействия".

По словам представителя, Пекин подал иск в ВТО не только для того, чтобы защитить собственные законные права, но и ради отстаивания всеобщих интересов в справедливой глобальной торговле. "Эти шаги в том числе направлены на защиту форматов многостороннего сотрудничества", - подытожил Гао Фэн.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых противоречий. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля, после чего наступила длительная пауза. В четверг Министерство коммерции Китая сообщило, что следующая, 13-я по счету, встреча состоится в начале октября в Вашингтоне.

Соответствующие договоренности были достигнуты в тот же день утром в ходе телефонного разговора между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и представителями американской стороны - министром финансов США Стивеном Мнучиным, представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Как проинформировало китайское торговое ведомство, "стороны с середины сентября начнут проводить друг с другом обстоятельные обсуждения и подготовят необходимые условия для проведения встречи на высоком уровне" и к тому же "считают, что для этого следует предпринять реальные шаги".

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