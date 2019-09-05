Брат Бориса Джонсона решил покинуть правительство и парламент из-за Brexit

Брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джо Джонсон объявил об уходе в отставку с поста замминистра образования и сложении депутатских полномочий. Об этом политик написал в четверг в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Джо Джонсон, в отличие от старшего брата голосовавший за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС, пояснил, что он хочет положить конец ситуации, в которой он "разрывается между лояльностью семье и национальными интересами". "Это неустранимое напряжение, и пришло время другим занять мое место депутата и замминистра", - сообщил он.

Пока неясно, означает ли это, что Джо Джонсон немедленно перестанет исполнять обязанности замминистра и депутата или это произойдет лишь после следующих выборов.

Политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон написал в Twitter, что демарш Джонсона-младшего не стал особенной неожиданностью, так как политик высказывал несогласие с тем, как премьер-министр обошелся с членами партии, которые пошли вразрез с его стратегией по Brexit, проголосовав за продление переговоров с ЕС и запрет на выход без сделки. В результате из партии были изгнан 21 человек, в том числе несколько бывших министров.

Би-би-си в этой связи замечает, что, хотя шаг Джо Джонсона был отчасти ожидаем, время, выбранное для объявления об отставке, крайне неудачно для его брата, который за последние два дня потерпел три поражения в Палате общин. Борис Джонсон стал первым премьер-министром с 1894 года, который проиграл свое же первое голосование в парламенте.

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