МВД Афганистана сообщило о гибели десяти человек при взрыве в Кабуле

5 сентября 2019 17:56 (UTC+04:00)

Министерство внутренних дел Афганистана сообщил о гибели 10 человек в результате взрыва в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источник сообщило о восьми погибших и более чем 30 пострадавших.
"В результате террористического нападения 10 мирных жителей погибли, 42 человека пострадали", - говорится в заявлении представителя ведомства Насрата Рахими.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на Рахими сообщил, что взрыв произошел в 10.10 по местному времени (08.40 мск). Рахими заявил, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, полиция оцепила район. Телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что целью взрыва был КПП управления национальной безопасности республики. Также телеканал сообщил со ссылкой на МВД, что в результате взрыва был нанесен материальный ущерб по меньшей мере 12 транспортным средствам. В районе Шаш Дарак располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, в частности министерство обороны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане состоится международный конкурс робототехники
Бизнес 11:40
В Кабуле произошел взрыв
Другие страны 10:09
Афганским военным сдались 40 боевиков ИГ и 110 талибов
Другие страны 4 сентября 22:15
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 16
Другие страны 3 сентября 08:31
В результате взрыва в Кабуле погибли пять человек (Обновлено)
Другие страны 3 сентября 00:12
Узбекская компания выйдет на американский рынок
Бизнес 2 сентября 12:30
Лента новостей
Грузия активно работает над дальнейшей либерализацией внешней торговли
Бизнес 18:22
Азербайджанская компания расширяет ассортимент молочных изделий
Бизнес 18:16
Президент Казахстана поручил разработать программу геологической разведки
Энергетика 18:12
Грузия назвала приоритеты в сфере экономического развития
Финансы 18:08
Азербайджанская компания расширяет производство сыров
Бизнес 18:05
Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании BP
Политика 18:01
"Купчие" на квартиры во втором доме журналистов в Баку вручат владельцам в ближайшие дни — госкомитет
Общество 18:01
Болтон обсудил с американским послом в Дании укрепление связей США с Гренландией
Другие страны 17:56
Четыре пятых импорта угля в Узбекистан приходится на долю Кыргызстана
Бизнес 17:55