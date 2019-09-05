МВД Афганистана сообщило о гибели десяти человек при взрыве в Кабуле

Министерство внутренних дел Афганистана сообщил о гибели 10 человек в результате взрыва в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источник сообщило о восьми погибших и более чем 30 пострадавших.

"В результате террористического нападения 10 мирных жителей погибли, 42 человека пострадали", - говорится в заявлении представителя ведомства Насрата Рахими.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на Рахими сообщил, что взрыв произошел в 10.10 по местному времени (08.40 мск). Рахими заявил, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, полиция оцепила район. Телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что целью взрыва был КПП управления национальной безопасности республики. Также телеканал сообщил со ссылкой на МВД, что в результате взрыва был нанесен материальный ущерб по меньшей мере 12 транспортным средствам. В районе Шаш Дарак располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, в частности министерство обороны.

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