Болтон обсудил с американским послом в Дании укрепление связей США с Гренландией

5 сентября 2019 17:56 (UTC+04:00)

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с американским послом в Дании Карлой Сэндс укрепление экономических связей Соединенных Штатов с Гренландией, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отличная беседа с послом Карлой Сэндс об углублении связей с Данией, Гренландией и Фарерскими островами. Темы включали Арктику, энергетическую безопасность, торговлю, расширение американских экономических связей с Гренландией, в том числе инвестиции в проекты по разведке полезных ископаемых и модернизации аэропортов", - написал Болтон в четверг в своем "Твиттере". К своему посту помощник президента прикрепил фото, на котором он и Сэндс стоят рядом с Белым домом.

18 августа Трамп заявлял, что Соединенные Штаты были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Позднее Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию. Позже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.

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