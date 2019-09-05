Бразилия направит изъятые по делу о коррупции $245 млн на защиту Амазонии

5 сентября 2019 22:38 (UTC+04:00)

Власти Бразилии направят часть средств, изъятых в рамках дела о коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras, на защиту лесов Амазонии. Как сообщил в четверг в Twitter председатель Федерального сената (верхней палаты) парламента южноамериканской страны Дави Алколумбре, речь идет о сумме в 1 млрд реалов (около $245 млн), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По итогам встречи в Федеральном верховном суде мы подписали соглашение о выделении 1 млрд реалов, которые будут направлены на действия по защите Амазонии. Эти средства - часть фонда операции "Автомойка". Я благодарю все учреждения, которые принимали участие в этих переговорах. Да будет спасена наша Амазония!" - написал политик.

В конце августа президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, позволяющий привлекать армию для тушения амазонских лесов. По информации Минобороны страны, в противопожарных мероприятиях задействованы свыше 43 тыс. военнослужащих. Для этих целей министерство экономики выделило военным 38,5 млн реалов (свыше $9 млн), несмотря на то, что ранее заявлялось об отсутствии у властей необходимых ресурсов.

Бороться с природным бедствием бразильским военным помогают соседи по региону: власти Чили направили в Бразилию четыре авиаборта и 30 специалистов, еще один самолет с командой пожарных был направлен из Эквадора. Кроме того, правительство южноамериканской республики согласилось принять помощь Израиля, а также целевое финансирование Лондона в размере 10 млн фунтов стерлингов ($12,1 млн).

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