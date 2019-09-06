Синоптики ожидают, что "Дориан" достигнет побережья Канады 7 сентября

6 сентября 2019 00:43 (UTC+04:00)

Ураган "Дориан" достигнет атлантического побережья Канады в ближайшую субботу. Об этом в четверг сообщило канадское Национальное метеобюро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что стихия затронет провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. При этом ураган ослабеет до первой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Это означает, что максимальная скорость ветра будет достигать 33-42 м/с. Также стихия принесет в эту часть Канады проливные дожди.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, эпицентр "Дориана", вновь ослабевшего с третьей до второй категории по шкале Саффира - Симпсона, находится сейчас в 80 километрах от города Чарльстон (Южная Каролина). Скорость ветра в порывах достигает 48 м/с, ураган движется в северо-северо-восточном направлении со скоростью 3,6 м/с.

По шкале Саффира - Симпсона при максимальной скорости ветра от 33 до 42 м/с включительно урагану присваивается первая категория, при порывах от 43 до 49 м/с - вторая, а при скорости ветра свыше 50 и до 58 м/с он уже относится к третьей категории.

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