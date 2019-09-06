Конгресс США предоставит Украине финподдержку в 2020 году в случае невыплаты в 2019

США предоставят Украине финансовую поддержку в сфере безопасности в 2020 году, если в 2019 году не будет осуществлена предусмотренная Конгрессом выплата $250 млн. Об этом в четверг заявил сенатор США Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По моему мнению, будут потрачены деньги или нет в этом году - это вопрос времени, потому что то, что сейчас происходит - это уже конец финансового года. Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и с другими членами Конгресса мы направили ему письмо с просьбой израсходовать деньги этого финансового года. Если этого не произойдет, то, думаю, мы опять единогласно утвердим финансирование на 2020", - приводит слова Джонсона агентство "Украинские новости".

Джонсон отметил, что данный вид финансовой поддержки принимается Конгрессом "постоянно единогласно".

Рон Джонсон входит в число сенаторов, которые представляют так называемый "Кокус по Украине" (объединение законодателей по интересам - прим. ТАСС). 3 сентября они направили в администрацию США письмо с призывом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. По мнению законодателей, данная помощь "критически важна для обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных".

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