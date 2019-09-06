Полиция Индонезии пообещала арестовать всех организаторов беспорядков в Папуа

6 сентября 2019 07:39 (UTC+04:00)

Полиция Индонезии объявила о намерении арестовать всех причастных к организации массовых беспорядков на востоке страны, которые носили сепаратистский характер. Об этом сообщает в пятницу газета The Straits Times со ссылкой на руководителя правоохранительных органов республики Тито Карнавиани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"События, произошедшие в [провинции] Папуа, были инспирированы группами, в том числе из-за рубежа. Полиция намерена сделать все необходимое для их ликвидации и ареста", - заявил он. По его словам, "были установлены лица, которые стояли за организацией протеста". Одним из главных идейных вдохновителей, как считают в полиции, является скрывающийся в Великобритании активист Бэнни Вэнду.

Вэнду считается одним из лидеров "Объединенного освободительного движения Западного Папуа", которое выступает за отделение восточных провинций. В Индонезии ему предъявлены обвинения в организации и участии в нападении на полицейский участок в 2000 году, во время которого погибли шестеро сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских лиц. Кроме того, был нанесен значительный урон ряду административных зданий. Однако Вэнду в 2003 году удалось бежать в Великобританию, где ему и его семье было предоставлено убежище, а затем и гражданство. Одновременно Интерпол объявил его в международный розыск, однако Лондон отказывается его выдавать Джакарте.

Глава полиции также заверил, что ситуация в провинциях Папуа и Западное Папуа стабилизировалась после почти двухнедельных беспорядков. Участники акций протеста требовали от центрального правительства прекратить расовую дискриминацию коренных жителей, а также провести референдум о самоопределении. Власти выступают против любых попыток независимости этих двух провинций. Мирные демонстрации переросли в погромы административных зданий, магазинов, гостиниц, почти ежедневно происходят столкновения с органами правопорядка. Для стабилизации ситуации на восток страны были направлены около 6 тысяч военнослужащих и полицейских.

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