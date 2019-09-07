Пентагон сообщил о гибели военнослужащего США в Афганистане

7 сентября 2019 02:50 (UTC+04:00)

Военнослужащий США погиб в столице Афганистана в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в пятницу в министерстве обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"34-летний сержант первого класса Элис Баррето Ортис принимал участие в операции "Страж свободы" (Freedom's Sentinel). Он погиб 5 сентября в Кабуле в результате взрыва самодельного устройства, сработавшего рядом с его машиной, - отметили в ведомстве. - Проводится расследование случившегося".

В четверг на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) было опубликовано сообщение о том, что американский военнослужащий, участвовавший в миссии, а также военнослужащий из Румынии погибли при взрыве, прогремевшем в Кабуле.

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