Apple поставила под сомнение выводы экспертов Google об уязвимости iPhone

7 сентября 2019 03:31 (UTC+04:00)

Компания Apple поставила под сомнение степень серьезности проблем с защитой смартфонов iPhone, выявленных компанией Google. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в блоге Apple, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эта компания жестко отреагировала на отчет Google, утверждавшей в конце августа, что ее служба кибербезопасности разоблачила группу хакеров, которые на протяжении двух лет взламывали iPhone. Жертвами каждую неделю становились тысячи владельцев смартфонов производства Apple. Для заражения использовалось несколько сайтов, при заходе на которые в iPhone скрыто устанавливалось вредоносное программное обеспечение (ПО).

"Во-первых, изощренные атаки были сосредоточены на очень узком поле, а не широко развернуты на массированном использовании уязвимых мест в защите iPhone", - отметила Apple. "Атака затронула менее дюжины веб-сайтов, которые специализируются на контенте, касающемся уйгуров", - добавила компания, имея в виду население Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в Китае.

"Во-вторых, все свидетельствует в пользу того, что эта атака на сайты длилась непродолжительное время - около двух месяцев, а не два года, как утверждает Google", - заметила Apple. Google в распространенном в пятницу заявлении высказала уверенность в правильности выводов своих экспертов.

Кибератака против пользователей iPhone была разоблачена членами входящей в состав службы кибербезопасности Google группы Project Zero, состоящей из так называемых белых хакеров, которые занимаются выявлением уязвимостей популярных электронных устройств. Всего сотрудниками было выявлено 14 дефектов ПО на iPhone. Результаты операции были переданы специалистам Apple 1 февраля. Дефекты были исправлены уже 7 февраля в новой версии операционной системы.

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