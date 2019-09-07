В Испании на американских горках турист поймал чужой iPhone

Новозеландский спортсмен Сэмюэл Кемпф во время катания на американских горках в испанском парке "Порт Авентура" поймал на лету чужой iPhone X, сообщает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Этот момент запечатлела видеокамера, за сутки ролик набрал полмиллиона просмотров.

"Я был в Испании, в "Порт Авентура". Во время поездки на американских горках я увидел, как человек в нескольких рядах от меня выронил свой iPhone X. Я поймал его. Эти американские горки едут со скоростью более 130 километров в час. Когда-то они считались самыми высокими и быстрыми горками в Европе", ― рассказал сам герой видео в описании к ролику.

Сэмюэл сошел с аттракциона и вернул телефон владельцу. Тот крепко обнял Сэюэла, а очевидцы этой сцены аплодировали обоим.

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