Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

7 сентября 2019 06:49 (UTC+04:00)

Власти Китая в ходе телефонных переговоров предложили высокопоставленным торговым представителями США закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров, сообщает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Китая Лю Хэ провел в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, в ходе которого они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября.

По словам источников, возможно, предложение китайской стороны будет реализовано только при условии ослабления США экспортных ограничений для компании Huawei или отсрочки повышения тарифов товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

В начале июля Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал. Китай ранее заявлял, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле.

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