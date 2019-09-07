Компания Boeing столкнулась с техническими проблемами при испытаниях нового лайнера

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, испытания были прерваны после обнаружения неполадки. Отмечается, что на них также присутствовали инспекторы Федерального авиационного управления США.

Представитель Boeing отказался отвечать на вопрос AFP о том, будут ли первые полеты воздушного судна, запланированные на начало 2020 года, отложены из-за обнаружения неисправности. "Инцидент изучается, команда работает над тем, чтобы определить причины проблемы", - отметил он.

В чем именно заключается неполадка, не сообщается.

В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

В марте телеканал CNN сообщил о первой презентации новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X - самого длинного пассажирского самолета в мире. По информации телекомпании, новая модель также должна стать самым крупным в мире пассажирским воздушным судном с двумя двигателями.

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