Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 43 человек, сообщает представитель премьер-министра Багамских островов Эрику Веллс Кокс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 30 погибших. Как отметила Кокс, множество людей числятся пропавшими без вести, поэтому власти ожидают, что число жертв урагана "значительно вырастет".

В воскресенье "Дориан" обрушился на Багамские острова, нанеся разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного на севере. По данным Красного креста, на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Из-за урагана более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без света. В этих штатах, а также в Северной Каролине и Флориде объявили режим ЧС.

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