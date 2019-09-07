Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек

7 сентября 2019 08:39 (UTC+04:00)

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 43 человек, сообщает представитель премьер-министра Багамских островов Эрику Веллс Кокс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 30 погибших. Как отметила Кокс, множество людей числятся пропавшими без вести, поэтому власти ожидают, что число жертв урагана "значительно вырастет".

В воскресенье "Дориан" обрушился на Багамские острова, нанеся разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного на севере. По данным Красного креста, на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Из-за урагана более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без света. В этих штатах, а также в Северной Каролине и Флориде объявили режим ЧС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам
США 08:59
Трамп предложил размещать пострадавших от урагана жителей Багам на круизных лайнерах
США 08:21
Компания Boeing столкнулась с техническими проблемами при испытаниях нового лайнера
Другие страны 07:29
Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Другие страны 06:49
Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
США 06:23
США выразили соболезнования из-за смерти Мугабе, раскритиковав его политику
США 05:52
Лента новостей
КТК-Казахстан и КТК-Россия закупят насосы
Тендеры 09:55
В Туркменистане разработали закон о кибербезопасности
Туркменистан 09:55
Иран осваивает ремонт буксирных судов
Экономика 09:54
Одна из аудиторских компаний “большой четверки” выйдет на рынок ценных бумаг Узбекистана
Финансы 09:52
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Беларусь 09:49
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
В Узбекском Намангане созданы агропромышленные кластеры
Бизнес 09:40
Представитель комитета: Самым важным средством в борьбе с религиозным радикализмом является просвещение
Общество 09:34
Экспорт из турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан увеличился на 20%
Турция 09:18