Ураган "Дориан" у побережья Канады вновь усилился до второй категории из пяти

8 сентября 2019 00:20 (UTC+04:00)

Ураган "Дориан" в Атлантическом океане, который в течение последних суток несколько ослабел, вновь усилился до второй степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, он продолжает приближаться к побережью Канады. Об этом сообщил в субботу Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его последним оценкам, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 44,7 м/с. По шкале Саффира - Симпсона при максимальной скорости ветра от 43 до 49 м/с включительно урагану присваивается вторая категория. Это означает, что речь идет о порывах ветра такой силы, при которых могут быть повалены деревья или разбиты стекла в окнах.

Ураган находится сейчас примерно в 225 км к юго-западу от канадского портового города Галифакс (провинция Новая Шотландия) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 13 м/с. Ожидается, что он приблизится к побережью Новой Шотландии позже в субботу.

На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица ранее отмечали, что, вероятнее всего, число жертв возрастет.

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