Парламент Гватемалы одобрил введение осадного положения после нападения на военных

8 сентября 2019 07:41 (UTC+04:00)

Гватемальский парламент в субботу одобрил введение осадного положения в 22 муниципалитетах на севере и востоке страны. В поддержку президентского указа выступили 87 депутатов, сообщается на официальном сайте однопалатного законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства Джимми Моралес в минувшую среду объявил о временном введении особого правового режима в ряде регионов из-за нападения наркоторговцев на армейский патруль в департаменте Исабаль. Жертвами преступников стали трое военнослужащих.

Во время осадного положения действуют ограничения на передвижение граждан, проведение собраний и ношение оружия. Представители власти получают право в упрощенном порядке проводить задержания и допросы подозреваемых.

В районы, где орудуют банды наркоторговцев, власти направили дополнительные подразделения полиции и вооруженных сил.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан предоставил безвизовый статус еще 20 государствам
Туризм 14 августа 09:44
Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале (Обновлено)
Другие страны 12 августа 06:51
США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
США 17 июня 22:15
В Гватемале завершилось голосование на выборах президента и парламента
Другие страны 17 июня 06:10
Подросток из Гватемалы умер после задержания на границе Мексики и США
В мире 21 мая 12:13
Ученые выявили аномалию у древних скульптур в Гватемале
В мире 8 мая 06:04
Лента новостей
Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%
Бизнес 08:44
В Японии из-за тайфуна отменили более 20 авиарейсов
Другие страны 08:33
Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу в 2030 году
Спорт 08:18
Польша считает Азербайджан важным экономическим партнером
Бизнес 08:00
По меньшей мере один человек погиб и 29 ранены при землетрясении в Китае (Обновлено)
Китай 07:53
В Китае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3
Китай 07:26
Трамп опасается, что экономическая ситуация в США ухудшится к выборам 2020 года
США 06:52
СМИ: почти 500 тыс. человек остались без света в Канаде из-за урагана "Дориан"
Другие страны 06:15
Глава МИД Японии Таро Коно может занять пост министра обороны
Другие страны 05:38