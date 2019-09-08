Парламент Гватемалы одобрил введение осадного положения после нападения на военных

Гватемальский парламент в субботу одобрил введение осадного положения в 22 муниципалитетах на севере и востоке страны. В поддержку президентского указа выступили 87 депутатов, сообщается на официальном сайте однопалатного законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства Джимми Моралес в минувшую среду объявил о временном введении особого правового режима в ряде регионов из-за нападения наркоторговцев на армейский патруль в департаменте Исабаль. Жертвами преступников стали трое военнослужащих.

Во время осадного положения действуют ограничения на передвижение граждан, проведение собраний и ношение оружия. Представители власти получают право в упрощенном порядке проводить задержания и допросы подозреваемых.

В районы, где орудуют банды наркоторговцев, власти направили дополнительные подразделения полиции и вооруженных сил.

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