Талибы заявили, что отмена переговоров с США приведет к еще большим жертвам

8 сентября 2019 17:51 (UTC+04:00)

Отмена двусторонних переговоров между представителями США и движения "Талибан" приведет к новым жертвам среди американских военнослужащих, находящихся на территории Афганистана. Об этом, как сообщило агентство Pajhwok, говорится в распространенном в воскресенье заявлении талибов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Талибан" продолжит боевые действия в Афганистане", - цитирует агентство слова официального представителя движения Забихуллы Муджахида. Как он отметил, "американцы больше всех пострадают от отмены переговоров". Муджахид выступил с предупреждением, что этот шаг "приведет к новым жертвам среди американских военных и материальным потерям на объектах США в Афганистане.

По утверждению талибов, согласно уже достигнутому соглашению с администрацией Вашингтона, представители движения "были готовы начать межафганские переговоры [с официальным правительством в Кабуле] 23 сентября".

Заявление "Талибан" последовало спустя менее суток после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об отмене запланированных на 8 сентября встреч с лидерами радикального движения "Талибан" и президентом Афганистана. Трамп также заявил об отказе от участия в переговорах по мирному урегулированию в Афганистане после теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек.

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

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