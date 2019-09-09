СМИ: в Йоханнесбурге один человек умер ходе межобщинных беспорядков

9 сентября 2019 00:29 (UTC+04:00)

Один человек убит и пятеро ранены в ходе возобновившихся в воскресенье межобщинных столкновений в крупнейшем мегаполисе ЮАР Йоханнесбурге. Об этом сообщает южноафриканский телеканал eNCA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Насилие вспыхнуло, когда жители общежития в деловом центре Йоханнесбурга вышли на улицы с требованием немедленной депортации иностранцев", - отметил он, добавив, что личность и гражданство погибшего выясняются.

Прибывшие на место беспорядков усиленные наряды полиции с помощью резиновых пуль, шумовых гранат и электрошокеров разогнали толпу, которая уже начала громить и поджигать магазины, принадлежащие иностранцам.

Как заявил в последний час официальный представитель полиции Йоханнесбурга Кей Махубеле, силы порядка контролируют ситуацию в городе.

С начала текущего месяца в крупнейших мегаполисах страны, включая Йоханнесбург и Преторию, прошли массовые беспорядки, вылившиеся в погромы магазинов. В них погибли по меньшей мере 10 человек, арестованы более 400 мародеров. Как отмечают африканские СМИ, причиной вспышки насилия стало обострение межобщинных отношений и противостояние между южноафриканцами и гражданами других стран Африки.

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