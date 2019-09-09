Сотрудники GM Korea начали забастовку с требованием повышения зарплаты

9 сентября 2019 07:10 (UTC+04:00)

Более 10 тысяч сотрудников автопроизводителя GM Korea начали в понедельник забастовку с требованием повысить оплату труда. Как сообщил журналистам представитель профсоюза, прекратили свою работу заводы в южнокорейских городах Инчхон и Чанвон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Забастовка продолжится, пока работодатель не пойдет нам навстречу в вопросе заработной платы", - подчеркнул он. Это первая подобная акция работников GM Korea за все время работы компании в стране, начавшейся в 2002 году.

Профсоюз требует повысить базовую ставку оплаты труда сотрудников на 5,7%, выплатить каждому работнику премию в размере $5,4 тыс., а также премию передовикам производства в размере оклада за полтора месяца.

Руководство GM Korea отвергло эти требования, сославшись на сложную ситуацию, которую переживает компания на фоне сокращения продаж, упавших в период с января по август на 6,2% в годовом исчислении. За этот период было реализовано 287 тыс. автомобилей, а годом ранее - 306 тыс., при том, что компания произвела 444,8 тыс. машин. Чистые убытки в 2018 году составили $720 млн.

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